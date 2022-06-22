Опубликовано последнее видео Пьера Нарцисса перед смертью

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пьер Нарцисс

В распоряжении KP.RU оказалось последнее видео певца Пьера Нарцисса перед смертью. На видеоролике он показывает своему сопернику по боксерскому поединку Николаю Лукинскому, что находится в больнице и поэтому не сможет приехать на бой.

Вот так, брат. Вот так лежу. Это не шутка, я сам в шоке, что лежу в больнице, — сказал Нарцисс.

У музыканта должен был состояться показательный поединок в рамках промоушена «Наше Дело». Бой между Нарциссом и Лукинским должен был состояться 22 июня. На кадрах певец показывает забинтованную руку, в клинику артист лег, чтобы пройти курс капельниц.

Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. О смерти исполнителя сообщила его бывшая жена Валерия Калачёва. Причиной смерти певца стала остановка сердца в ходе операции на почках.

Пьер Нарцисс получил широкую известность после участия в «Фабрике звёзд — 2». Именно на этом телепроекте он исполнил свой хит «Шоколадный заяц». В последние годы исполнитель вёл активный образ жизни: давал концерты, играл с коллегами в футбол и снимался в телешоу.

Ранее участник первой «Фабрики звезд», певец, теле- и радиоведущий Михаил Гребенщиков отреагировал на информацию о смерти музыканта Пьера Нарцисса. Гребенщиков рассказал, что для него Пьер Нарцисс был как родственник. Певец камерунского происхождения был экзотичен для любого российского региона и очень открыт к людям.