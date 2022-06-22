«Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс внезапно умер в 45 лет: фото певца

Фото: Yurii Zheludev/Russian Look

Певец Пьер Нарцисс

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. О смерти исполнителя 22 июня сообщила его жена Валерия Калачёва. По словам дочери артиста, мужчине проводили операцию на почках. Хирургическое вмешательство оказалось смертельным для певца.

Пьер Нарцисс прославился после участия в «Фабрике звёзд — 2». Именно на этом телепроекте он исполнил свой хит «Шоколадный заяц». В последние годы исполнитель вёл активный образ жизни: давал концерты, играл с коллегами в футбол и снимался в телешоу.

Фото Пьера Нарцисса на сцене, с коллегами и семьёй — в галерее NEWS.ru.