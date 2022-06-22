Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. О смерти исполнителя 22 июня сообщила его жена Валерия Калачёва. По словам дочери артиста, мужчине проводили операцию на почках. Хирургическое вмешательство оказалось смертельным для певца.
Пьер Нарцисс прославился после участия в «Фабрике звёзд — 2». Именно на этом телепроекте он исполнил свой хит «Шоколадный заяц». В последние годы исполнитель вёл активный образ жизни: давал концерты, играл с коллегами в футбол и снимался в телешоу.
Фото Пьера Нарцисса на сцене, с коллегами и семьёй — в галерее NEWS.ru.
Фото: Darya Orlova/Russian Look. Певец Пьер Нарцисс с дочерью на съемках телепрограммы «Детская десятка» для МУЗ-ТВ, 2006 год
Фото: Рощупкин Руслан/ТАСС. Певцы Пьер Нарцисс и Алексей Хворостян во время съемок шоу Первого канала «Король ринга», 2007 год
Фото: Anton Belitsky/Russian Look. Пьер Нарцисс во время футбольного матча между сборными командами «Росич-Старко» и «Тренеры России» в рамках благотворительной акции «Под флагом добра!», 2009 год
Фото: Andrei Ladygin/Russian Look. Пьер Нарцисс на концерте, посвященном 275-летию города Челябинска
Фото: Антон Денисов/РИА Новости. Певец Пьер Нарцисс с супругой Валерией Калачевой и дочерью Каролиной демонстрируют одежду из новой коллекции марки YanaStasia в рамках Недели моды в Гостином дворе в Москве, 2014 год