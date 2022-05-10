Игры с совестью: почему телепроект «Дом-2» потерял миллионы зрителей 18 лет назад на ТНТ стартовал «Дом-2». В прошлом году скандальное реалити-шоу переехало на канал «Ю». Что с ним стало и что будет

Фото Митя Алешковский/ИТАР-ТАСС

11 мая 2004 телестройка «Дом-2» впервые вышла в эфир ТНТ. Скандальный проект обсуждала вся страна, блюстители нравственности много раз требовали закрыть его за «разврат», а в результате программа сама утратила былую популярность и год назад переехала на канал «Ю». «Дом-2» вошёл в книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное реалити-шоу на телевидении, но за 18 лет растерял многомиллионную аудиторию. В чём был секрет популярности и в какой момент что-то пошло не так — в материале NEWS.ru.

«Вместо живых людей — пельмени в губах и драки по сценарию»

В золотые времена «Дом-2» имел рекордные рейтинги, его участники и ведущие стали настоящими звёздами. Благодаря проекту российский шоу-бизнес пополнился такими именами, как Ольга Бузова, Ксения Бородина, Алёна Водонаева, Степан Меньщиков, Рустам Солцнев, Влад Кадони. Лица шоу гастролировали по стране, появлялись на обложках глянцевых журналов, за новостями из их жизни следила вся страна.

Депутаты Госдумы и общественники не раз требовали закрыть безнравственную, с их точки зрения, телестройку, герои которой дрались, совокуплялись и ругались матом. Но все усилия оказались напрасны. В 2007 году генпродюсер ТНТ Дмитрий Троицкий назвал «Дом-2» «радикальным экспериментом» и заявил «Российской газете», что никакая критика не остановит проект. По словам телеменеджера, шоу может быть закрыто только в том случае, если его перестанут смотреть зрители. И такой момент настал. В декабре 2020 года телеканал ТНТ официально объявил о завершении проекта. Как объяснял глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, в последние два года программа теряла аудиторию и стала убыточной.

Создатель «Дома-2» продюсер Валерий Комиссаров объяснял провал рейтингов просчётами нового руководства проекта. Он обращал внимание на излишнюю сценарность шоу и отсутствие ярких персонажей, вместо которых организаторы собрали «несколько десятков абсолютно одинакового вида девушек с силиконовыми прелестями, наращёнными волосами и пельменями в губах».

Зачем человеку смотреть на наращённые волосы, которые стоят, как его годовая зарплата? Какое отношение это всё имеет к реальной жизни? Люди хотят видеть передачу про себя, а не про пельмени в губах, — говорил Комиссаров журналу StarHit.

Дом - 2 Митя Алешковский/ИТАР-ТАСС

С ним соглашались и бывшие участники. По словам шоумена Рустама Солнцева, если раньше «Дом-2» был одной из самых любимых программ молодёжи, то «сейчас проект стал просто публичным домом».

В последнее время они приглашали на шоу исключительно девушек лёгкого поведения и эскортниц. Людям это приелось, потому что взрослая аудитория смотреть долго на проституток, творящих беспредел, без омерзения не будет, — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Свою лепту в перераспределение аудитории внесло и время: юные зрители, составлявшие в начале существования шоу основную часть телезрителей, ушли в соцсети, где у них появились новые кумиры.

«Культовым проектом, как КВН, „Дому-2“ никогда не стать»

Отказ от «Дома-2» представители ТНТ объясняли и концептуальными соображениями, утверждая, что шоу перестало вписываться в линейку комедийных сериалов и развлекательных программ. В результате проект переехал на канал «Ю», где в апреле 2021-го снова вышел в эфир и идёт по сей день. Однако, как отметил телекритик Александр Горбунов, прежних рейтингов он уже не собирает.

На чём держится «Дом-2»? Зрителям хочется отключаться от повседневных мыслей и проблем как в стране, так и в личной жизни. Раньше отвлечься позволяли ток-шоу, но сейчас все они временно стали с политической окраской, а здесь ты действительно видишь драки и скандалы героев, в сравнении с которыми твои проблемы кажутся тебе ниже уровнем. Часть аудитории ушла на канал «Ю» за «Домом-2» и продолжает его смотреть. Говорить, что его закроют в ближайшей перспективе, думаю, не стоит, — рассказал NEWS.ru Александр Горбунов.

Телекритик подчеркнул, что на «Ю» проект «создаётся за менее скромные деньги, чем было на ТНТ». Он связал это как с финансовыми возможностями канала, который «не может себе позволить съёмочную площадку на Сейшелах», так и с охватом аудитории. Горбунов объяснил, что «Ю» — нишевый канал, не входящий в первый мультиплекс (20 телеканалов свободного доступа) и не имеющий такого широкого распространения по всей стране, как ТНТ.

Дом - 2 Митя Алешковский/ИТАР-ТАСС

Александр Горбунов добавил, что немаловажную роль в падении зрительского интереса сыграл уход Ольги Бузовой из проекта. Та отказалась сниматься в шоу после того, как ведущим был назначен её бывший бойфренд блогер Давид Манукян. По мнению критика, «на Бузовой в этом проекте в последнее время держалось очень многое».

Но главное, что потерялась цель проекта. Если вспомнить первый «Дом», который вели Дмитрий Нагиев и Николай Басков, там было чётко понятно: участники сражаются за дом. Сейчас непонятен ни суперприз, ни смысл пребывания на проекте участников, которые, похоже, находятся там ради самопиара и зарабатывания денег. Никто особо не скрывал, что с какого-то момента героям начинают платить за участие: чем больше драк, скандалов закатишь, тем более получаешь, — отметил телекритик.

Он назвал «Дом-2» «примером отрицательного в нравственном плане проекта на нашем ТВ, построенного на возведённых в абсолют интригах, сплетнях, криках».

С одной стороны, организаторы шоу это вроде не поощряют, но по факту мы видим на экране именно это. То есть игры с совестью тоже присутствуют, — отметил Горбунов.

Телекритик заключил, что за 18 лет существования шоу название «Дом-2» стало нарицательным, но вот культовым проектом, как «Поле чудес», КВН, «Что? Где? Когда?», «Голубой огонёк», ему никогда не быть.