«Дом-2»: интересные истории, участники, пары

Наверное, нет в России такого человека, который бы не знал о самом продолжительном по количеству серий реалити-шоу под названием «Дом-2», или хотя бы краем уха не слышал о нём. На протяжении 16,5 года скандальный проект любили и ненавидели, восхваляли и осуждали, смотрели, но делали вид, что не смотрят. А сколько участников было на «Доме-2»! На телепроекте побывало несколько тысяч людей, из них сотни ярких участников запомнились зрителям, за их жизнью вне проекта продолжают следить поклонники и даже недоброжелатели.

Подробно о том, как появился проект «Дом-2 » и почему его убрали с телеканала ТНТ, можно узнать из «Википедии», мы же предлагаем погрузиться в яркие истории популярной телестройки и расскажем всё самое интересное об участниках «Дома-2»: самые популярные личности, крепкие пары, жизнь на телестройке и как живут скандальные бывшие участники «Дома-2».

Старые участники «Дома-2»: как жили и кто запомнился

Применяя слово «старые», мы, конечно же, имеем в виду возраст телепроекта, а не самих участников. Именно они приносили популярность молодому проекту. Они жили не в таких комфортных условиях, как участники последних лет, реально строили дом, ну и отношения друг с другом выстраивали параллельно.

Первоначально проект был запланирован на срок три месяца. Целью было, как и на протяжении остальных лет, построение отношений, но тогда самая сильная пара через три месяца должна была получить долгожданный приз — дом, построенный участниками реалити-шоу. Но за эти первые несколько месяцев создателям телепроекта стало понятно, что «шоу маст гоу он».

Всё самое интересное об участниках «Дома-2» Митя Алешковский/ИТАР-ТАСС

К слову сказать, теперь реалити-шоу насчитывает девять сезонов, а география съёмок значительно расширилась. Кроме так называемой подмосковной поляны, съёмки одно время проходили в городских квартирах и на острове на Сейшелах.

Но вернёмся к истории старых участников «Дома-2». По задумке на проекте находилось восемь девушек и семь парней, каждую неделю было голосование на вылет, проект покидал один участник, на его место приходил другой. Пары боролись за проживание в отдельных ВИП-домиках, остальные же участники жили в общем доме.

Кто запомнился из первых участников «Дома-2»: Ольга «Солнце» Николаева, Александр Нелидов, Степан Меньщиков, Евгений Абузяров, Роман Третьяков, Елена Беркова, Ольга Бузова, братья Каримовы. Затем были не менее яркие Настя Дашко, Сэм Селезнёв, Май Абрикосов, Алёна Водонаева, Виктория Боня, Виктория Карасёва, Сергей Пынзарь, Дарья Черных.

Далее страна наблюдала за яркими историями на «Доме-2» с участием Александра Гобозова, Андрея Черкасова, Надежды Ермаковой, Ольги Сокол, Глеба Жемчугова, Римы Пенджиевой, Натальи Варвиной, Елены Бушиной, Семёна Фролова, сестёр Колесниченко, Нелли Ермолаевой, Риты и Ольги Агибаловой, Евгении Феофилактовой, Евгения Кузина.

Были и другие, самые яркие на то время участники «Дома-2»: Алексей Самсонов, Джозеф Мунголле, Рустам Солнцев, Анна Якунина, Либерж Кпадону, Николай Должанский, Марина Африкантова, Венцеслав Венгржановский, Александра Харитонова, Нелли Ермолаева, Иван Барзиков, Андрей Чуев, Саша Гозиас, Маша Кохно и другие.

Яркие истории «Дома-2» Дмитрий Серебряков/ТАСС

Далеко не все интересные участники «Дома-2» запомнились зрителям своим умением строить отношения. Многие из них долго находились на проекте, любовь так и не построили, а запомнились благодаря скандальному поведению.

Самые скандальные участники «Дома-2»

Алёна Водонаева

Её считают главной стервой проекта. На «Доме-2» интересная участница без комплексов сражала мужчин наповал. Эффектная, эгоцентричная, своенравная девушка со стойким, решительным характером проявляла лидерство как в отношении со своими мужчинами, так и в общении с коллективом.

У Алёны было несколько попыток построить любовь — со Степаном Меньщиковым, Антоном Потаповичем, Маем Абрикосовым. Были и другие попытки, которые так же, как и предыдущие, не увенчались успехом. Спустя три года жизни на телепроекте девушка решила уйти за периметр и там попытать счастья.

Сегодня за плечами у Алёны Водонаевой два распавшихся брака, рождение сына от первого мужа. У девушки есть свой бренд одежды 8Sfera, собственный салон красоты. Основным видом деятельности знаменитости в последнее время является реклама.

Андрей Чуев

Один из самых ярких бывших участников «Дома-2». Он вызывал разные эмоции у поклонников телепроекта — от симпатий до раздражения. Многие считали, что главной целью Андрей выбрал не «построить любовь», а громко заявить о себе и сделать карьеру шоумена. Его острого языка и вспыльчивого нрава побаивались многие.

Истории участников проекта «Дом-2» aachuev555/vk.com

Был в отношениях с Валерией Шевцовой, Яной Земит, затем с Татьяной Киосей, с которой Андрей ушёл с проекта. Молодые люди поженились, у них родилась дочь. Но супруги развелись, и Чуев снова пришёл на проект. Закрутил роман с Анастасией Лисовой, с которой впоследствии они стали заклятыми врагами. Затем на проекте «Дом-2» была яркая история отношений Андрея Чуева с Мариной Африкантовой, их выигрыш в нескольких крупных конкурсах, уход Андрея с проекта и нежелание Марины уходить за ним.

Затем среди участников на «Доме-2» распространились слухи о том, что корыстный Андрей проворачивал махинации с недвижимостью, задействовав в них доверчивых участников, но на уровне слухов всё так и осталось.

Рустам Солнцев

У этого старого участника «Дома-2» было три прихода на проект, и каждый из них запомнился интригами и скандалами. Молодой человек тактично строил козни, скандалил с другими участниками, провоцировал на драки, за которые по правилам выгоняли с проекта. Девушки не принимали всерьёз скандального парня, поэтому он занимался исключительно эпатажем. Одно из скандальных событий с его участием — пропажа лэптопа, обман детектора лжи, признание в краже и позорное изгнание с проекта.

Затем был третий приход. С девушками так и не заладилось, зато были подозрения в романтической связи Рустама с Ольгой Васильевной Гобозовой. После ухода с телестройки Солнцев открыл косметический салон, постоянными клиентами которого стали участники проекта и звёзды шоу-бизнеса.

Бывшие участники «Дома-2» Рустам Солнцев/vk.com

Илья Яббаров

Шоумен, любвеобильный романтик и ловелас, исполнитель шансона. В его семейных перипетиях довольно сложно разобраться. Придя на проект, Илья уже имел за плечами распавшийся брак, в котором родилась дочь. В её воспитании молодой человек участия не принимал, в том числе был должником по алиментам. На проекте строил отношения с Элиной Ковальской, Александрой Гозиас, Ольгой Рапунцель.

Затем начались отношения с Алёной Савкиной, сестрой Рапунцель. Вскоре девушка забеременела, но молодые люди быть вместе не смогли из-за измены Ильи. Алёна родила сына, но принять Илью обратно так и не смогла, несмотря на все его попытки вернуть девушку.

Долго горевать парень не стал, объявив себя парой с Анастасией Голд. В 2020 году молодые люди поженились, но и тут история любви тесно переплетается со скандалами, взаимными обвинениями. Сейчас у Насти Голд и Ильи Яббарова непростой период. Супруги никак не могут наладить общение и намерены разводиться.

Сколько участников «Дома-2» создали семью

Всё же не только скандалами прославился телепроект. Свадеб на «Доме-2» было немало. Пары стремительно развивали отношения, женились, рожали детей, разводились. Расскажем самые романтичные истории любви «Дома-2», о тех парах, которые и по сей день счастливо живут вместе.

Сергей и Дарья Пынзарь

Эти участники «Дома-2» запомнились самым продолжительным пребыванием на телепроекте. Они прошли через огонь и воду, скандалы и недопонимания, но смогли построить свою любовь. Сергей и Дарья поженились на проекте, затем ушли и родили двоих сыновей. Эту семью по праву можно назвать самой крепкой среди всех официальных и неофициальных союзов, которые образовывались на телепроекте.

Интересные участники «Дома-2» dariya_pinzar86/vk.com

Евгений Кузин и Александра Артёмова

Многим было сложно поверить, что импульсивная, не сдержанная в эмоциях и поведении Саша станет верной и преданной своему избраннику, простому парню Жене Кузину. Но девушка всегда была рядом: и в радостные моменты, и когда против Евгения был настроен коллектив. Она, как говорится, стояла за его спиной и «подавала патроны».

В 2016 году пара победила в конкурсе «Свадьба на миллион», но воспользоваться этой суммой Евгений не торопился. Пара ушла с проекта, начав подготовку к главному событию в жизни. Они поженились в ноябре 2017 года. Саша и Женя поклялись друг другу в вечной любви, ни на секунду не сомневаясь в своих словах, поскольку вместе пережили очень многое. Сейчас счастливая пара живёт в родном городе Евгения — Новороссийске.

Дмитрий Дмитриенко и Ольга Рапунцель

Эта пара пережила многое на проекте и вне проекта. Дмитрий и Ольга поженились в 2017 году, потом счастливая пара покинула телестройку, но вскоре беременная Ольга вернулась, обвиняя мужа в жестоком обращении с ней. Вслед за ней пришёл и Дима. Раскаявшись, молодой человек сумел вымолить у супруги прощение и предотвратить развод. Сейчас пара продолжает быть вместе, они воспитывают уже двух прекрасных дочек.

Светлана Давыдова и Алессандро Матераццо

Молодой человек трижды был на проекте. В свой третий приход он привёл с собой эффектную брюнетку Светлану Давыдову. Так уж было принято на проекте, что отношения и чувства жёстко подвергаются проверкам и провокациям. Пара не стала никому ничего доказывать, а просто, взявшись за руки, ушла с проекта. Затем в 2009 году молодые люди сыграли свадьбу и до сих пор живут вместе, воспитывая дочь Светланы от первого брака.

Старые участники «Дома-2» Соцсети

Яркие личности в истории телепроекта «Дом-2»

Благодаря популярному телепроекту прославиться удалось немалому количеству людей. Расскажем о самой яркой выпускнице популярного телепроекта.

Ольга Бузова — бывшая участница «Дома-2»

С мая 2004-го по декабрь 2020 года на проекте «Дом-2» было немало историй, за которыми наблюдала вся страна. За эти годы проект успел породить десятки звёзд разной величины. Среди них всем известная Ольга Бузова — телеведущая, актриса, певица, писательница, противоречивая и яркая личность.

Уже мало кто помнит, но её творческий путь начался именно со скандального телепроекта в далёком 2004 году. Тогда Ольге было 18 лет. Она была наивной, искренней, плаксивой, не всегда уверенной, но очень амбициозной девушкой. Спустя четыре года девушка решила завершить свою историю на проекте и покинуть «Дом-2», но её пригласили на место соведущей Ксении Собчак и Ксении Бородиной, которые вели телестройку с открытия.

Параллельно с ведением шоу Ольга писала книги, снималась в других телепередачах, играла в театре, кино и довольно быстро стала светской львицей. В 2011 году у Ольги появился интерес к музыке, и с тех пор мы знаем её как певицу. Хотя многие музыканты и продюсеры считают, что у Бузовой нет голоса, а своей популярностью она обязана исключительно грамотному пиару, это не мешает ей стремительно развивать карьеру в этой сфере.

Бывшая участница «Дома-2» Сергей Булкин/NEWS.ru

С должности ведущей «Дома-2» Ольга ушла в 2021 году, когда телепроект переехал на канал «Ю». Ольга в своей соцсети подвела итог прожитых на периметре лет и рассказала, что для неё это был невероятный опыт, который позволил воплотить в жизнь самые яркие мечты.

Как ни крути, а история «Дома-2» — это целая эпоха. Кто-то радовался объявлению о его закрытии, кто-то злорадствовал. Но равнодушных к проекту как не было раньше, так нет и сейчас. Хоть телепроект и продолжает существовать на другом телеканале без ребрендинга и в том же формате, былой популярности уже нет.

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