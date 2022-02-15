Экс-чиновник из Новосибирской области стал участником «Дома-2»

Бывший начальник отдела по делам молодёжи города Бёрдска Владислав Дубровский стал участником телепроекта «Дом-2». Он признался, что принял решение участвовать в передаче, чтобы «построить любовь» с другой участницей проекта Яной Захаровой, пишет Сиб.фм.

В выпуске он рассказал, что хотел бы «построить любовь» с Яной Захаровой. Он признался остальным участникам, что дважды был женат, однако оба брака закончились неудачно. Также он немного рассказал о своём опыте директорства в ОДМ и работе в качестве шоумена, — пишет издание.

Экс-чиновник подчеркнул, что поставил всё на кон ради шанса завести роман с Яной Захаровой. Он заявил, что лишится всего, чего достиг за 26 лет, если выпуск с его участием выйдет в эфир. Дубровский отметил, что будет всеми возможными методами добиваться расположения своей возлюбленной.

Ранее депутат Госдумы и создатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров рассказал, как пришёл к идеи создания этого телепроекта. По его словам, на тот момент жанр ток-шоу становился менее популярным, так как все темы были уже обсуждены.