Экс-чиновник из Новосибирской области стал участником «Дома-2»
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:37, 15 февраля 2022
Фото: dom2.tnt/facebook.com
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Бывший начальник отдела по делам молодёжи города Бёрдска Владислав Дубровский стал участником телепроекта «Дом-2». Он признался, что принял решение участвовать в передаче, чтобы «построить любовь» с другой участницей проекта Яной Захаровой, пишет Сиб.фм.
В выпуске он рассказал, что хотел бы «построить любовь» с Яной Захаровой. Он признался остальным участникам, что дважды был женат, однако оба брака закончились неудачно. Также он немного рассказал о своём опыте директорства в ОДМ и работе в качестве шоумена, — пишет издание.
Экс-чиновник подчеркнул, что поставил всё на кон ради шанса завести роман с Яной Захаровой. Он заявил, что лишится всего, чего достиг за 26 лет, если выпуск с его участием выйдет в эфир. Дубровский отметил, что будет всеми возможными методами добиваться расположения своей возлюбленной.
Ранее депутат Госдумы и создатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров рассказал, как пришёл к идеи создания этого телепроекта. По его словам, на тот момент жанр ток-шоу становился менее популярным, так как все темы были уже обсуждены.