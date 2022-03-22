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Министр Любимова, Галич, Водонаева: кадры премьеры мультфильма «Финник»
Кино

Министр Любимова, Галич, Водонаева: кадры премьеры мультфильма «Финник»

22:10, 22 марта 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Российский прокат начинает оживать после ухода с рынка голливудских киностудий. Одной из первых крупных премьер стал отечественный анимационный фильм «Финник» о мохнатом домовом (на экранах с 24 марта). Его светский показ посетила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По сюжету Финник — добрый, озорной, но немного вредный домовой. Он любит шутить над жильцами, поэтому ни одна семья не задерживается в его владениях надолго. Но всё меняется, когда в дом въезжают находчивая девочка Кристина и её родители: на них уловки домового совсем не действуют. Вскоре Кристина знакомится с Финником и узнаёт тайны жизни домовых. Тем временем в городке начинают происходить странные и пугающие события. Отважной девочке и домовому придётся стать командой, чтобы разобраться в происходящем и спасти город.

Светскую премьеру «Финника» посетили отечественные звезды, многие пришли целыми семьями: актрисы Елена Борщёва и Анна Хилькевич, телеведущие Ида Галич и Алёна Водонаева, певица Алиса Вокс, исполнитель Антон Зацепин и другие.

Кадры с премьеры мультфильма «Финник» — в галерее NEWS.ru.

Участник группы «Король и шут» Андрей Князев

Артём Соболев/NEWS.ru

Телеведущая Ида Галич и блогер Лёша Янгер (Алексей Авдеев)

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Елена Борщёва с детьми

Артём Соболев/NEWS.ru

Режиссёр и сценарист Денис Чернов

Артём Соболев/NEWS.ru

Блогер Станислав Круглицкий

Артём Соболев/NEWS.ru

Певец Антон Зацепин и его дочь Александра

Артём Соболев/NEWS.ru

Актеры озвучки Михаил Хрусталёв и Вероника Голубева

Артём Соболев/NEWS.ru

Соучредитель благотворительного фонда «Друзья» Ян Яновский его супруга Елена Фейгин и их сын Йозеф

Артём Соболев/NEWS.ru

Российская певица Алиса Вокс

Артём Соболев/NEWS.ru

Модель, блогер Алёна Водонаева

Артём Соболев/NEWS.ru

Блогеры российского тиктокерского дома Dream Team House

Артём Соболев/NEWS.ru

Гости и съёмочная группа на премьере российского анимационного фильма «Финник»

Артём Соболев/NEWS.ru

TikTok-блогер из Екатеринбурга Кейт Браш (Екатерина Ляпцева) с мужем и сыном

Артём Соболев/NEWS.ru

Солист группы PIZZA Сергей Приказчиков и его жена Дарья Ерина и дочь Вера

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Анна Хилькевич с дочкой Марией

Артём Соболев/NEWS.ru

Министр культуры РФ Ольга Любимова

Артём Соболев/NEWS.ru

Гости и съёмочная группа на премьере российского анимационного фильма «Финник»

Артём Соболев/NEWS.ru

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