Министр Любимова, Галич, Водонаева: кадры премьеры мультфильма «Финник»

Российский прокат начинает оживать после ухода с рынка голливудских киностудий. Одной из первых крупных премьер стал отечественный анимационный фильм «Финник» о мохнатом домовом (на экранах с 24 марта). Его светский показ посетила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По сюжету Финник — добрый, озорной, но немного вредный домовой. Он любит шутить над жильцами, поэтому ни одна семья не задерживается в его владениях надолго. Но всё меняется, когда в дом въезжают находчивая девочка Кристина и её родители: на них уловки домового совсем не действуют. Вскоре Кристина знакомится с Финником и узнаёт тайны жизни домовых. Тем временем в городке начинают происходить странные и пугающие события. Отважной девочке и домовому придётся стать командой, чтобы разобраться в происходящем и спасти город.

Светскую премьеру «Финника» посетили отечественные звезды, многие пришли целыми семьями: актрисы Елена Борщёва и Анна Хилькевич, телеведущие Ида Галич и Алёна Водонаева, певица Алиса Вокс, исполнитель Антон Зацепин и другие.

Кадры с премьеры мультфильма «Финник» — в галерее NEWS.ru.