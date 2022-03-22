Министр Любимова, Галич, Водонаева: кадры премьеры мультфильма «Финник»

Российский прокат начинает оживать после ухода с рынка голливудских киностудий. Одной из первых крупных премьер стал отечественный анимационный фильм «Финник» о мохнатом домовом (на экранах с 24 марта). Его светский показ посетила министр культуры РФ Ольга Любимова.
По сюжету Финник — добрый, озорной, но немного вредный домовой. Он любит шутить над жильцами, поэтому ни одна семья не задерживается в его владениях надолго. Но всё меняется, когда в дом въезжают находчивая девочка Кристина и её родители: на них уловки домового совсем не действуют. Вскоре Кристина знакомится с Финником и узнаёт тайны жизни домовых. Тем временем в городке начинают происходить странные и пугающие события. Отважной девочке и домовому придётся стать командой, чтобы разобраться в происходящем и спасти город.
Светскую премьеру «Финника» посетили отечественные звезды, многие пришли целыми семьями: актрисы Елена Борщёва и Анна Хилькевич, телеведущие Ида Галич и Алёна Водонаева, певица Алиса Вокс, исполнитель Антон Зацепин и другие.
Кадры с премьеры мультфильма «Финник» — в галерее NEWS.ru.
Участник группы «Король и шут» Андрей Князев
Артём Соболев/NEWS.ru
Телеведущая Ида Галич и блогер Лёша Янгер (Алексей Авдеев)
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Елена Борщёва с детьми
Артём Соболев/NEWS.ru
Режиссёр и сценарист Денис Чернов
Артём Соболев/NEWS.ru
Блогер Станислав Круглицкий
Артём Соболев/NEWS.ru
Певец Антон Зацепин и его дочь Александра
Артём Соболев/NEWS.ru
Актеры озвучки Михаил Хрусталёв и Вероника Голубева
Артём Соболев/NEWS.ru
Соучредитель благотворительного фонда «Друзья» Ян Яновский его супруга Елена Фейгин и их сын Йозеф
Артём Соболев/NEWS.ru
Российская певица Алиса Вокс
Артём Соболев/NEWS.ru
Модель, блогер Алёна Водонаева
Артём Соболев/NEWS.ru
Блогеры российского тиктокерского дома Dream Team House
Артём Соболев/NEWS.ru
Гости и съёмочная группа на премьере российского анимационного фильма «Финник»
Артём Соболев/NEWS.ru
TikTok-блогер из Екатеринбурга Кейт Браш (Екатерина Ляпцева) с мужем и сыном
Артём Соболев/NEWS.ru
Солист группы PIZZA Сергей Приказчиков и его жена Дарья Ерина и дочь Вера
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Анна Хилькевич с дочкой Марией
Артём Соболев/NEWS.ru
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Артём Соболев/NEWS.ru
Гости и съёмочная группа на премьере российского анимационного фильма «Финник»
Артём Соболев/NEWS.ru