«Лишь один аспект»: в США высказались по поводу прекращения помощи Украине Госдеп: приостановка поставок оружия США Украине не равна прекращению помощи

Решение США о приостановке поставок некоторых вооружений Украине не означает, что американские власти полностью прекращают оказание военной помощи Киеву, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс. По ее словам, это лишь частный случай.

Мы не прекращаем поставок оружия на Украину, изменился лишь один аспект, одна ситуация. Я подчеркну, что это не означает прекращения оказания помощи и поставок оружия Украине, — отметила она.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что США остановили поставки оружия Stinger Вооруженным силам Украины из-за пустых арсеналов. По его словам, Вашингтон делился запасами не только с Киевом, но и с Тель-Авивом.

Тем временем в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Виктор Баранец выразил мнение, что остановка поставок вооружений Украине — это блеф и вранье США, это хитрая уловка, цель которой — ввести в заблуждение Россию. Как напомнил военэксперт, за последние три года США ни на один день не останавливали работу военно-промышленного комплекса, арсеналы США постоянно пополняются.