«Актёры явно не помолодели»: телекритик оценил седьмой сезон «Сватов»

Телевизионный критик Александр Горбунов оценил в беседе с NEWS.ru сериал «Сваты. Седьмой сезон», вышедший в эфире канала «Россия 1», и объяснил, почему часть зрителей осталась недовольна увиденным. По мнению эксперта, причина разочарования — в неоправданных ожиданиях аудитории, «рваном» монтаже «Сватов-7» и крупных планах актёров, которые «за семь лет явно не помолодели».

Возможными причинами «не провала, а скорее, неоправданных в некоторой степени ожиданий аудитории» Александр Горбунов назвал растянувшийся на несколько лет съёмочный процесс. Работа над седьмым сезоном сериала «Сваты» заняла почти семь лет — с 2014 года, если считать с момента начала работы над сценарием. Сначала съёмки пришлось перенести с Украины, куда был запрещён въезд народному артисту России Фёдору Добронравову (Ивана Будько), в Белоруссию, затем работу прервали из-за пандемии. Летом 2021 года съёмки продолжились в Грузии, и лишь в конце июля режиссёр сериала Андрей Яковлев сообщил о завершении процесса.

Когда кино так долго снимается, меняется, переделывается, то мы, к сожалению, не всегда получаем шедевры. Примеров в истории мирового кинематографа множество, — отметил Александр Горбунов.

Критик отметил, что отвращения, о котором говорят некоторые зрители, у него «Сваты-7» не вызвали. Достоинством новых серий Александр Горбунов назвал игру актёров. При этом эксперт отметил, что за семь лет, прошедших с момента съёмок предыдущего, шестого сезона, артисты «явно не помолодели», и счёл их крупные планы неуместными.

Артисты играть хуже не стали. Они давно сработались командой и получают удовольствие от съёмочного процесса, это заметно. В операторской работе есть некоторые нюансы — на мой взгляд, где-то не совсем удачно отсняли возрастные изменения артистов, которые за шесть-семь лет явно не помолодели. Крупные планы, на мой взгляд, местами неуместны, — добавил телекритик.

Александр Горбунов также заметил проблемы с «рваным» монтажом. Он предположил, что режиссёрам монтажа не хватило времени, поскольку продюсеры могли торопить их с окончанием работы, чтобы успеть запустить «Сватов-7» в эфир к новогодним праздникам в качестве подарка телезрителям. Что касается оценки успеха седьмого сезона сериала, Горбунов призвал не торопиться с выводами.

Всё будет зависеть от рейтингов. Какой процент телезрителей отдал предпочтение просмотру «Сватов-7», станет известно только в новом году. Тогда и можно будет делать какие-то выводы. Но именно «какие-то», а не окончательные, — уточнил критик.

Он подчеркнул, что предыдущие шесть сезонов сериала «Сваты» собирают высокие рейтинги на всех телеканалах, которые показывают комедийный проект в повторе. Эксперт не исключил, что и «Сваты-7», несмотря на критику, также найдут свою аудиторию.

Ранее народный артист России Анатолий Васильев, который играл в первых четырёх сезонах сериала «Сваты» одну из главных ролей — мужа Ольги Ковалёвой (Людмила Артемьева), назвал причины своего ухода из популярного проекта. По словам актёра, он неоднократно объяснял режиссёрам, что они могут вывести «Сватов» на уровень картин Георгия Данелии и Эльдара Рязанова, в которых есть смешные, умные и драматические моменты. Однако создатели сериала не прислушались к его мнению. По словам Анатолия Васильева, их интересовали только деньги.