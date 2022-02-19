«Даня Милохин такой же актёр, как вы китайский император»

Телеканал СТС начал съёмки сериала «Классная Катя», одну из главных ролей в котором наряду с Алёной Бабенко и Гошей Куценко играет не имеющий актёрского образования тиктокер и рэпер Даня Милохин. Для 20-летнего видеоблогера это не первый опыт в кино. Милохин уже снимался в ленте под названием «Блогеры и дороги», которую несколько месяцев назад на собственные средства сняла интернет-звезда Настя Ивлеева, пригласив в проект своих коллег — топовых блогеров. Фильм заявлен как полнометражный художественный, однако по сути герои сыграли самих себя. Захватят ли модные блогеры следом за Интернетом и кинематограф, отодвинув артистов-профессионалов? Мнение экспертов — в материале NEWS.ru.

Настя Ивлеева agentgirl_/instagram.com

«Через пять лет мы будем снимать не кино, а блогеров»

​Блогеры последовательно проникают в мир кино. Так, Настя Ивлеева исполнила небольшую роль в комедии «Бабушка легкого поведения» и одну из главных — в сериале «Туристическая полиция». Мария Миногарова дебютировала на большом экране в фильме режиссёра Даши Чаруши «Марафон желаний». Блогер Маша Вэй и ещё несколько популярных блогеров снялись в фильме ужасов «Дизлайк».

По мнению режиссёра и сценариста Антона Маслова, чей сериал «Вампиры средней полосы» стал одним из самых успешных по итогам 2021 года, «блогеры становятся всё мощнее».

Мой знакомый оператор сказал, что через пять лет мы будем снимать не кино, а блогеров. Я, с одной стороны, поспорил. А с другой, Сергей Эйзенштейн специально не учился снимать кино и был по образованию инженером, а мир знает его как одного из величайших режиссёров своего времени. Кино — это передача реальности. Если блогер подходит (на роль. — NEWS.ru), то почему бы его не пригласить? — рассудил Антон Маслов.

Вместе с тем он отметил, что сам бы вряд ли рискнул взять на главную роль блогера без актёрского образования. Приглашение Дани Милохина телеканалом СТС режиссёр назвал пиар-ходом. Антон Маслов заявил, что на одну серию природного обаяния блогера хватит, а «сезон покажет, хороший он исполнитель или нет».

Блогер Евгений Кулик, также не имеющий актёрского образования, но снявшийся в таких популярных проектах как «Остров», «Остров 2», «Толя-робот», «Я худею», «Ёлки-8», настроен оптимистично. В беседе с NEWS.ru он высказал мнение, что у Дани Милохина может получиться успешно заявить о себе в кино.

Главное верить в себя. Может, у человека окажется врожденный актёрский талант. Раз — и откроется, — допустил Евгений Кулик.

Похожего мнения придерживается блогер Кристина Босс. Она подчеркнула, что Даня Милохин «хорошо играет на камеру — достаточно посмотреть его клипы, чтобы убедиться в этом». При природном таланте и упорстве, считает Босс, профильное высшее учебное заведение одарённому человеку оканчивать совсем не обязательно.

Сергей Никоненко Кирилл Зыков/АГН «Москва»

«У Юматова тоже не было актёрского образования»

Народный артист РСФСР, режиссёр Сергей Никоненко признался NEWS.ru, что не очень хорошо представляет себе, кто такие блогеры.

Заблудшие? Блудящие? Я плохо понимаю в ваших бляхерах, то есть, извините, блогерах, — пошутил он.

При этом Никоненко напомнил, что история советского кинематографа знала случаи, когда исполнители без актёрского образования добивались больших высот в кино. В качестве примеров он привёл имена пришедшего из художественной самодеятельности заслуженного артиста РСФСР Валентина Зубкова (1923-1979), известного старшему поколению по ролям в культовых фильмах «Летят журавли», «Коммунист», «Иваново детство», и народного артиста РСФСР Георгия Юматова.

Зубков не учился нигде. И Юматов тоже — его режиссёр Сергей Герасимов увидел и взял сниматься в свой фильм «Молодая гвардия». Георгий Александрович был очень энергичным и пластичным — это природные качества, — отметил Сергей Никоненко.

Однако народный артист РСФСР призвал блогеров, желающих достойно заявить о себе в кино, всё-таки получить дипломы актёров. По мнению Никоненко, «в современном мире образованный артист лучше необразованного. Единственное, в чём Ленин был прав, — молодёжи надо учиться и учиться».

Даня Милохин danya_milokhin/instagram.com

В чём выпускники театральных ВУЗов проигрывают популярным блогерам

Телевизионный критик Александр Горбунов обратил внимание, что театральные ВУЗы и ВГИК ежегодно выпускают десятки профессиональных артистов. Однако большинство из них он назвал «абсолютно нехаризматичными, блёклыми, никакими».

Некоторые из них кочуют из сериала в сериал, но у меня как зрителя не получается даже запомнить их фамилии, они практически на одно лицо. Не умеют быть яркими, не владеют искусством самопрезентации. Не могут записать элементарную интересную видеовизитку, чтобы отправить её продюсерам и получить роль, — поделился наблюдениями телекритик.

Он добавил, что помимо диплома претендующему на признание актёру нужно обладать набором определённых качеств, и одно из ключевых — умение пробиваться.

Александр Горбунов объяснил, почему продюсеры всё чаще делают ставку на блогеров. В 2021 году аудитория соцсетей и видеохостинга YouTube превысила число зрителей федеральных каналов. За жизнью популярных блогеров следят миллионы подписчиков. Привлекая в свои проекты кумиров молодёжи, продюсеры надеются привлечь интерес их многочисленных поклонников. Однако эта тактика срабатывает не всегда.

Как рассказал критик, успех фильма или сериала с участием блогера зависит от многих факторов: от сценария, конкурентов в прокате или на других каналах и даже от событий в личной жизни.

Если на момент премьеры у Дани Милохина произойдут медийные скандалы или появятся приятные новости — он женится, у него родится ребёнок, любое из этих событий привлечёт повышенное внимание и к сериалу. Это закон жанра, — убеждён Александр Горбунов.

Саша Спилберг Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Папа Спилберг: шансы Дани Милохина стать кинозвездой равны нулю

Сооснователь продвигающего блогеров агентства «Z-Agensy» Александр Балковский, известный в блогосфере как папа Спилберг (дочь Балковского — известная блогер Саша Спилберг), в беседе с NEWS.ru оценил шансы блогеров завоевать теле- и киноэкраны как нулевые. По его мнению, со стороны продюсеров приглашение такого рода «актёров» не более чем маркетинговый ход.

СТС — коммерческая организация. И прежде чем выдать очередное шоу или сериал, продюсеры канала просчитывают максимально выгодные варианты. Даня Милохин популярен, поэтому его «взяли в актёры». Хотя по факту мы понимаем, что Даня Милохин такой же актёр, как вы китайский император. То есть никакой, — выразил свою точку зрения Александр Балковский.

Папа Спилберг отметил, что не знает ни одного российского или американского блогера, который обладал бы актёрским даром и профессиональной подготовкой одновременно. По словам Балковского, принимая предложение сняться в кино, блогеры не ставят целью «подвинуть» профессионалов, — ими руководит обычное любопытство к кинопроцессу. И чтобы утолить интерес, они нередко озвучивают весьма скромные для их уровня суммы гонораров.

В случае с Милохиным, похоже, так и есть. По словам источника NEWS.ru на съёмочной площадке «Классной Кати», гонорар Дани за участие в сериале значительно ниже тех сумм, которые блогер зарабатывает на своём интернет-контенте.