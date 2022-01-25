Создатель «Дома-2» объяснил причину появления телепроекта
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
14:33, 25 января 2022
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Экс-депутат Госдумы и создатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров рассказал, как пришёл к идеи создания этого телепроекта, передаёт teleprogramma.pro. По его словам, на тот момент жанр ток-шоу становился менее популярным, так как все темы были уже обсуждены. Он также напомнил, что является автором проекта «Окна», ведущим которого был Дмитрий Нагиев.
Увидел, что жанр ток-шоу отходит и всё обсуждено. Сначала появился «Дом», потом — «Дом-2». Ведущим был сначала Басков, потому Собчак и Бородина, - рассказал он.
По словам Комиссарова, он первый, кто «затронул на телевидении темы семейных ценностей». В том числе, он упомянул, что создал проект «Окна».
Он добавил, что сейчас сфокусировался на развитии нового проекта о животных.
Ранее Комиссаров заявил, что продолжение проекта ждёт провал, если он лично не будет участвовать в его разработке.