Якубович рассказал, что изменится на «Поле чудес» после перезапуска формата
Якубович заявил, что на «Поле чудес» ничего не изменится после перезапуска формата
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:28, 24 декабря 2021
Леонид ЯкубовичФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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После перезапуска «Поля чудес» формат шоу никак не изменится, рассказал ведущий проекта Леонид Якубович. Он остался доволен сохранением прежнего названия, цитирует Lenta.ru.
Всё останется прежним. Название не изменилось, ну и слава богу, — высказался Якубович.
Ранее сообщалось, что Первый канал перезапустит проект «Поле чудес» из-за того, что не продлил контракт с производителем шоу — телекомпанией «ВИД». Предполагалось, что с января 2022 года в эфир выйдет шоу «Наше Поле Чудес» с народным артистом России и художественным руководителем программы Леонидом Якубовичем.
Сам шоумен заявил о начале нового этапа в истории программы и необходимости «встряхнуться» после 31 года, которые программа провела в эфире. Первый канал приобрёл официальные права у компании CBS на телевикторину Wheel Of Fortune, которая и стала основой для российского телешоу.