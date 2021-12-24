Якубович рассказал, что изменится на «Поле чудес» после перезапуска формата

После перезапуска «Поля чудес» формат шоу никак не изменится, рассказал ведущий проекта Леонид Якубович. Он остался доволен сохранением прежнего названия, цитирует Lenta.ru.

Всё останется прежним. Название не изменилось, ну и слава богу, — высказался Якубович.

Ранее сообщалось, что Первый канал перезапустит проект «Поле чудес» из-за того, что не продлил контракт с производителем шоу — телекомпанией «ВИД». Предполагалось, что с января 2022 года в эфир выйдет шоу «Наше Поле Чудес» с народным артистом России и художественным руководителем программы Леонидом Якубовичем.

Сам шоумен заявил о начале нового этапа в истории программы и необходимости «встряхнуться» после 31 года, которые программа провела в эфире. Первый канал приобрёл официальные права у компании CBS на телевикторину Wheel Of Fortune, которая и стала основой для российского телешоу.