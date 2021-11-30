Первый канал перезапустит шоу «Поле чудес»

Первый канал перезапустит проект «Поле чудес» из-за того, что не продлил контракт с производителем шоу телекомпанией «ВИД», сообщила пресс-служба телеканала. Стороны не договорились об условиях, и Первый канал выразил благодарность за годы совместной работы и вошедшие в историю отечественного телевидения проекты.

С января 2022 года в эфир выйдет шоу «Наше Поле Чудес» с народным артистом России и художественным руководителем программы Леонидом Якубовичем. Первый канал приобрёл официальные права у компании CBS на телевикторину Wheel Of Fortune, которая и стала основой для российского телешоу.

Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю, — заявил Леонид Якубович.

Ранее стало известно, что Первый канал продолжит показы десятого сезона шоу «Голос» в память о композиторе и певце Александре Градском, скончавшемся в возрасте 72 лет. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, ещё только выйдут в эфир.

На Первом канале подчеркнули, что считают своим долгом довести десятый сезон «Голоса» до конца в память о композиторе.