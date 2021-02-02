Создатель «Дома-2» уверен в «позорном провале» продолжения реалити-шоу

https://static.news.ru/photo/d50ee696-656f-11eb-9ad3-96000091f725_660.jpg Фото: youtube.com

Экс-депутат Госдумы и создатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров высказался о будущем своего детища.

По его мнению, продолжение проекта ждёт провал, если он лично не будет участвовать в его разработке.

Если они возобновят сейчас съёмки без моего участия как продюсера и автора, то их ждёт 100-процентный провал, неминуемый, быстрый и позорный, — рассказал журналистам Teleprogramma.pro Комиссаров.

Для того чтобы возродить «Дом-2», в проекте необходимо менять абсолютно всё. Комиссаров отметил, что судьбы старых участников шоу уже не волнуют телезрителей, а простая смена героев не вернёт к проекту интерес. По мнению экс-депутата, необходимо показывать потребителю реальную жизнь, а не искусственную картинку, и поддерживать в зрителях постоянный интерес.

Ранее Комиссаров заявил о готовности выкупить все права на «Дом-2», вернуть его на телеэкраны и сделать интересным для зрителей. По его словам, он направил соответствующее предложение телеканалу ТНТ.

Как сообщал NEWS.ru, съёмки скандального телепроекта «Дом-2» могут возобновить уже в конце февраля. В резерве оставлены 15 участников, их просили не планировать поездки на февраль и быть готовыми к старту съёмок.

Телестройка шла в эфире 16 лет. Но в последнее время руководство телеканала решило закрыть её из-за низких рейтингов.