Моргенштерн подаст жалобу на полицейского, преследующего его из-за тату

Жалобу в прокуратуру на майора полиции из Набережных Челнов подаст рэпер Алишер Моргенштерн. Об этом заявил адвокат исполнителя Сергей Жорин. Он добавил, что полицейский составил два административных протокола по статье о пропаганде наркотиков. Один из документов касается татуировки на теле рэпера, выполненной в виде куста каннабиса, передаёт РИА Новости.

Адвокат отметил, что майор полиции изначально возбуждал дело о пропаганде наркотиков в песне.

Полицейский провёл экспертизу, и она не подтвердила пропаганду, и он обязан был это дело прекратить, но вместо этого он начал назначать другие экспертизы, пока кто-то что-то не увидел, в частности, в татуировках, — цитирует агентство Жорина.

5 апреля стало известно, что сотрудники полиции Набережных Челнов вновь возбудили дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков. По данным СМИ, полицейские увидели в клипах артиста незаконную рекламу наркотических и психотропных веществ, из-за чего музыканту грозит административный штраф. Также правоохранители провели лингво-ботаническую экспертизу татуировок Моргенштерна. В итоге комиссия установила, что на груди рэпера изображено растение, похожее на листья конопли.

5 марта российская правозащитница, председатель правления общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова заявила об окончательном выдворении из России рэпера Моргенштерна. Она назвала музыканта «воплощением зла», добавив, что тот покинул страну в результате «целой спецоперации».