Полицейские вновь завели дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков

Сотрудники полиции Набережных Челнов вновь возбудили дело против уфимского рэпера Алишера Моргенштерна о пропаганде наркотиков, пишет ТАСС. Они увидели в клипах артиста незаконную рекламу наркотических и психотропных веществ, из-за чего музыканту грозит административный штраф. Также сотрудники правоохранительных органов провели лингво-ботаническую экспертизу татуировок Моргенштерна и установили, что на его груди изображено растение, похожее на листья конопли.

Факт совершения инкриминируемого деяния подтверждается показаниями свидетелей, а также результатами комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета. Согласно её результатам, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю. Объяснения и замечания по протоколу не поступили, дело передано в Набережночелнинский городской суд для принятия решения, — сказано в сообщении.

Пресс-секретарь суда в Набережных Челнах Алсу Сулейманова подтвердила факт поступления административного дела в отношении Моргенштерна.

5 марта российская правозащитница, председатель правления общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова заявила об окончательном выдворении из России рэпера Моргенштерна. Она назвала музыканта «воплощением зла», добавив, что тот покинул страну в результате «целой спецоперации».

Об отъезде Моргенштерна заговорили после того, как глава СК Александр Бастрыкин высказался о том, что рэпер торгует в соцсетях наркотиками. Адвокат музыканта Сергей Жорин предположил, что главу Следственного комитета неправильно проинформировали, так как раньше никаких обвинений в адрес Моргенштерна по торговле наркотиками в соцсетях не высказывалось, хотя его действительно штрафовали за пропаганду наркотиков в клипах.