Правозащитница заявила об окончательном выдворении Моргенштерна из России

Российская правозащитница, председатель правления общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова заявила об окончательном выдворении из России рэпера Моргенштерна. Она назвала музыканта «воплощением зла», добавив, что тот покинул страну в результате «целой спецоперации». Соответствующее выступление Жгутовой прозвучало 5 марта в ходе её речи во время съезда общественности в поддержку указа президента Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», передаёт журналист NEWS.ru.

Мы окончательно выгнали из страны Моргенштерна — воплощение зла. Мы взяли на себя ответственность за изгнание Моргена из страны. Это за то, что он своими действиями развращал юное поколение, — заявила Элина Жгутова.

По её словам, была проведена «целая спецоперация по выдворению Моргенштерна из России».

Элина Жгутова Сергей Булкин/NEWS.ru

Также Жгутова выразила радость в связи с решением вокалиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна отменить выступления в России, которые должны были состояться в декабре в Москве и Новосибирске. Причину отмены певец не указал, но опубликовал рядом с соответствующим постом в Instagram свою фотографию на фоне киевской въездной стелы.

Слава богу, Линдеманн сам отказался приезжать в Россию. Вся грязь стекает сейчас с нас, с России, — объяснила свою позицию Жгутова.

Ранее сразу несколько источников сообщили NEWS.ru, что Моргенштерн, уехавший в ОАЭ после заявления главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о возможной торговле наркотиками в соцсетях, решил не возвращаться в Россию и отправился в Дубай на ПМЖ. Брат рэпера Макс Штерн рассказал, что Алишер уже распродал почти всё имущество и бизнес в России и приобрёл дом на берегу Персидского залива. Позже Моргенштерн опроверг у себя в соцсети информацию об окончательной эмиграции, однако на родину он до сих пор не вернулся.