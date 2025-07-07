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07 июля 2025 в 10:37

Мигрантов с необычной надписью на жилетах сняли на видео

Появилось видео с мигрантами в жилетах с надписью о выдворении из России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Telegram-канал «Русские новости» опубликовал видео с группой мигрантов, которые стоят в жилетах с надписью о выдворении из России. Где именно был снят ролик, не сообщается.

На кадрах запечатлены более 10 человек, которые выстроились в два ряда возле автобуса. Вокруг них стоят представители силовых структур. На каждом из мигрантов надет зеленый сигнальный жилет с надписью «Подлежит выдворению».

Ранее сообщалось, что в Москве мигранты заняли подвал соседнего с хостелом дома из-за нехватки мест. По данным источника, инцидент произошел в районе Западное Бирюлево. Журналисты отмечали, что недавно турист из Липецка попытался арендовать койко-место, но не смог этого сделать. По его словам, десятки мигрантов сидели на полу, ели и общались, не обращая внимания на посетителя. Стоимость ночи в таких условиях составляет около 400 рублей.

До этого стало известно, что французские правоохранители начали протыкать ножами надувные лодки, на которых мигранты пытаются переплыть Ла-Манш и добраться до берегов Великобритании. Подобные методы борьбы с нелегалами применяются впервые на территории Европы.

Россия
мигранты
автобусы
силовые структуры
выдворение
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