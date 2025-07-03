Мигранты не поместились в хостеле и оккупировали подвал многоэтажки

Мигранты решили занять подвал соседнего с хостелом дома из-за нехватки мест, пишет Readovka. По данным источника, инцидент произошел в районе Западное Бирюлево.
Журналисты сообщили, как недавно турист из Липецка попытался арендовать койко-место, но не смог этого сделать. По его словам, десятки мигрантов сидели на полу, ели и общались, не обращая внимания на посетителя. Стоимость ночи в таких условиях составляет около 400 рублей.
Из-за переполненности хостела часть мигрантов переместилась в подвал соседнего многоквартирного дома. Жильцы заметили шум и иностранную речь на первом этаже, после чего решили осмотреть подвальное помещение. Там они обнаружили мебель, личные вещи и импровизированные спальные места среди грязи. Возмущенные жильцы уже подготовили обращение в Следственный комитет с требованием разобраться в ситуации.
Ранее в Госдуме предложили ужесточить финансовые требования к мигрантам. Лидер СРЗП Сергей Миронов сообщил, что новых госпошлин, обсуждаемых в правительстве РФ, недостаточно.