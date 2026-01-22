Удар по 142 районам и новые спецпатроны: новости СВО к вечеру 22 января

На Краматорско-Славянском направлении бригада «Волки» ликвидировала ценного украинского корректировщика, ВС РФ нанесли массированные удары по объектам энергоинфраструктуры и складам противника в 142 районах, а штурмовики получили новые патроны «Многоточие». Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

«Волки» уничтожили наводчика ВСУ

На Краматорско-Славянском направлении расчет БПЛА бригады «Волки» ликвидировал важного корректировщика ВСУ. По словам командира отряда с позывным Журба, уничтоженный боец в течение длительного времени наводил артиллерию и авиацию на российские позиции.

В ходе многодневного наблюдения был обнаружен ценный вражеский корректировщик, — сообщил командир.

Тем временем бойцы группировки войск «Запад» уничтожили наземные робототехнические комплексы и пикапы ВСУ в Купянском районе, передает Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что противнику не удается подвезти на позиции живую силу и боеприпасы, а также организовать ротацию и контратаки.

По данным ведомства, всего ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США и две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана». Также российские бойцы ликвидировали три склада материальных средств.

ВС РФ получили спецбоеприпас против дронов

В России разработали многопульные патроны СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие», существенно повышающие эффективность стрельбы по малоразмерным БПЛА из штатного стрелкового оружия, передает пресс-служба Ростеха. Уже произведены первые партии. По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, боеприпасы разработаны с учетом реалий современного боя.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Такие патроны станут эффективным средством нейтрализации внезапно атакующих беспилотников в зоне боевых действий. По оценкам военного эксперта Алексея Леонкова, новые боеприпасы особенно необходимы штурмовым подразделениям, которые часто сталкиваются с дронами противника на критически близких дистанциях.

В условиях городского боя или активного штурма бойцам бывает сложно отличить свой дрон от вражеского из-за высокой концентрации техники в воздухе. Использование многопульных патронов позволяет минимизировать риск для личного состава и оперативно сбивать малоразмерные цели. Наличие таких спецсредств поможет штурмовикам избежать тяжелых ранений и летальных исходов при внезапном появлении дрона-камикадзе.

Командование ВСУ «затыкает дыры» в личном составе

Также стало известно, что командование ВСУ отправляет пограничников на защиту позиций у села Хатнего на Харьковском направлении, сообщил источник в российских силовых структурах. По его словам, украинские командиры решились на такой шаг, чтобы не допустить потери контроля над районом. Бойцов вызывают из отпусков и выписывают из полевых госпиталей, не давая закончить курс реабилитации.

Вместе с этим украинское командование направляет военнослужащих от 18 до 24 лет, подписавших «молодежный» контракт с ВСУ, на передовые позиции, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, они несут большие потери в Сумской области.

Украинских диверсантов разбили под Красным Лиманом

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины была вычислена и уничтожена российскими беспилотниками, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

По их данным, вражеская ДРГ действовала в районе города Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

142 района под ударом

Вооруженные силы России нанесли удары по ряду объектов энергетической инфраструктуры на Украине, работавших на обеспечение украинских войск, сообщили в Министерстве обороны РФ. Целями поражения также стали склады боеприпасов и места дислокации подразделений противника.

ВКС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В военном ведомстве уточнили, что для поражения целей применялись различные виды вооружений, включая оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерию. Удары были нанесены по целям, рассредоточенным в 142 районах.

Командир роты саперов с позывным Калаш вернулся в строй после подрыва на мине

Военные инженеры 44-го армейского корпуса группировки «Север» ведут ежедневную инженерную разведку и разминирование логистических путей на Харьковском направлении. Как сообщили в Минобороны, работа подразделения под руководством командира с позывным Калаш обеспечивает безопасное продвижение войск и снабжение подразделений на линии соприкосновения. Для выполнения задач саперы используют современные образцы спецтехники, позволяющие обнаруживать сложные инженерные «сюрпризы» противника.

Командир отряда Калаш продолжает службу, несмотря на полученный ранее опыт подрыва на мине — после лечения он вернулся в строй. За профессионализм и мужество офицер отмечен медалями «За разминирование» и «Участник специальной военной операции». В ведомстве подчеркнули, что работа инженеров сопряжена с постоянным риском, но их ежедневный труд вносит решающий вклад в успех боевых задач.

