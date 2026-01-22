Украинская армия лишилась ряда питавших ее объектов энергетики

Вооруженные силы России нанесли удары по ряду объектов энергетической инфраструктуры на Украине, работавших на обеспечение украинских войск, сообщили в Министерстве обороны РФ. Целями поражения также стали склады боеприпасов и места дислокации подразделений противника.

Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, — сказано в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что для поражения целей применялись различные виды вооружений, включая оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерию. Удары были нанесены по целям, рассредоточенным по 142 районам.

Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины была вычислена и уничтожена российскими беспилотниками. По данным силовых структур, вражеская ДРГ действовала в районе города Красный Лиман в ДНР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.