Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 13:06

Украинская армия лишилась ряда питавших ее объектов энергетики

Минобороны: ВС России поразили работающие в интересах ВСУ энергообъекты

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России нанесли удары по ряду объектов энергетической инфраструктуры на Украине, работавших на обеспечение украинских войск, сообщили в Министерстве обороны РФ. Целями поражения также стали склады боеприпасов и места дислокации подразделений противника.

Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, — сказано в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что для поражения целей применялись различные виды вооружений, включая оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерию. Удары были нанесены по целям, рассредоточенным по 142 районам.

Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины была вычислена и уничтожена российскими беспилотниками. По данным силовых структур, вражеская ДРГ действовала в районе города Красный Лиман в ДНР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ
Минобороны РФ
Украина
спецоперация
ВСУ
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Земля пережила удар одного из самых мощных геоштормов XXI века
Названо главное назначение новых российских многопульных патронов
«Прощай, друг»: скончалась музыкальный редактор шоу «Голос»
В «Автодоре» высказались о тарифах на платных трассах
Дружба с Джоли, иск в суд, новый парень: как живет Люся Чеботина
Политолог назвал основные темы будущих переговоров Уиткоффа и Путина
Аршин, сажень, верста и локоть: сколько это в современных мерах
Шесть человек погибли при взрыве на металлургическом заводе
Спецпосланник Трампа раскрыл амбициозные планы нового Совета мира
«Как брассом через Москву-реку»: Шойгу о соревнованиях в Антарктиде
Цены на занятия в российских фитнес-клубах могут стать прозрачнее
Убивший девочку-подростка россиянин рассказал о событиях того дня
В Гренландии назвали главный источник дохода острова
«Вскрыть факты»: найден способ переманить гренландцев на сторону Трампа
Перечислены продукты, сокращающие и продлевающие жизнь
«Тяжелое наследие»: названы отрасли, которые ждет экономический кризис
Как справиться со смертью питомца: помощь себе и близким в горе
Академик РАН раскрыл, как хронический стресс влияет на здоровье
Камерунский футболист рассказал, как включал партнерам песню «Я — русский»
Читатели «Авто Mail» выбрали лучшие автомобили 2025 года
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов
Общество

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.