Россия начала бомбить Западную Украину: новости СВО на утро 28 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в разговоре с NEWS.ru объяснил возможную отставку замглавы Министерства обороны России Михаила Мизинцева апрельской поездкой президента России Владимира Путина в зону СВО. По его словам, верховный главнокомандующий хочет получать информацию непосредственно с мест, а снабжением армии давно недовольны.

Жители двух сел в Суджанской районе Курской области остались без света в результате обстрела ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, среди населения пострадавших нет, восстановительные работы уже ведутся.

В северных районах Мелитополя вечером 27 апреля был слышен звук, похожий на взрыв, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. О причинах произошедшего информации пока не поступало. До этого утром в городе взорвалось самодельное устройство.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой назвала геноцидом перемещение украинских детей в Россию. В ведомстве заявили о «депортации» и «русификации» несовершеннолетних. Российская сторона же неоднократно объясняла свои действия по эвакуации детей намерением спасти их. Ассамблея со ссылкой на правительство Украины утверждает, что в Россию отправились более 19 тысяч детей, а судьба многих тысяч неизвестна.

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

ООН обеспокоена получением Украиной снарядов с обедненным ураном от Великобритании, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Отвечая на соответствующий вопрос, он объяснил, что организацию волнует применение подобных боеприпасов в любой точке мира. Вопрос о том, должна ли Британия нести ответственность за очистку или за контроль над уничтожением обедненного урана на Украине, он переадресовал самому Соединенному Королевству.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций дал поручение Минобрнауки, Минобороны и РАН изучить историю специальной военной операции, а по итогам представить соответствующие предложения по созданию музеев, посвященных событиям СВО и подвигам ее участников. Ответственными за выполнение поручения российский лидер назначил руководителей ведомств. Глава государства также поручил Минобороны и Минкультуры рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных с СВО.

Украинские войска обстреляли село Таврия в Запорожской области. В результате значительные повреждения получила школа.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что все позиции Украинских Вооруженных Сил (ВСУ) в населенном пункте Марьинка в настоящий момент находятся под наблюдением. Он подчеркнул, что при возможности противник обстреливается. Пушилин также подчеркнул, что российские военные «все видят» и стараются использовать любую возможность для уничтожения противоборствующих сил.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Разведчик-доброволец с позывным Ганс рассказал, что российские военные отобрали у украинских войск бронетранспортер M113 производства США на Донецком направлении. По его словам, в ходе ночного штурма выстрелом из гранатомета была повреждена гусеница, а экипаж при бегстве был ликвидирован. Военный выразил уверенность, что после починки мотора техника встанет на вооружение российских подразделений.

Газета Irish Times сообщила о гибели ирландского наемника на востоке Украины, ссылаясь на информацию от его семьи. По данным издания, убитый 40-летний Финбар Кафферки недавно отправился в Украину в качестве наемника. Отмечается, что он имел боевой опыт, полученный в ходе войны в Сирии. Отец наемника, Том Кафферки, подтвердил смерть своего сына.

Обозреватели The New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк заявили, что украинские военные признают превосходство российских военных вопреки западным поставкам вооружений ВСУ. Солдаты отметили, что ВС РФ ведут «настолько интенсивный огонь», что никто не может покинуть свои позиции. Бойцы ВСУ добавили, что понимают, что западное оружие не гарантирует успех в конфликте. Тем не менее они призвали Запад увеличить поставки тяжелой техники, а также начать поставки боевых самолетов.

Экипаж танка Т-72 Западного военного округа уничтожил вражеский опорный пункт на Краснолиманском направлении, с которого украинские военные обстреливали позиции России. Запись видео и координация ударов велась с беспилотника.

Жители города Артемовск, мать и сын Татьяна и Олег Мальцевы, заявили, что украинские военные, отступая из города, минируют многоэтажные жилые здания и выгоняют из них мирных жителей. Татьяна рассказала, что во время их нахождения с сыном в подвале, к ним подошел украинский солдат и попросил разрешения «пошуметь». Он признался, что собирается заминировать их дом. Сын Татьяны уточнил, что украинские солдаты выбрали этот дом для минирования, так как ожидали, что туда зайдут российские военные. Из этого здания видна трасса Харьков — Ростов-на-Дону.

Воздушно-космические силы России нанесли массированные удары по целям на западе Украины с помощью дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22 и Ту-95. ВКС РФ также наносили удары ракетами Х-101 и X-555, пуски которых осуществлялись из Курска и Воронежа.