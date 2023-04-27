Путин дал особое поручение Минобрнауки и Минобороны по СВО Путин поручил Минобрнауки и Минобороны изучить историю СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций дал поручение Минобрнауки, Минобороны и РАН изучить историю специальной военной операции, а по итогам представить соответствующие предложения. Ответственными за выполнение поручения российский лидер назначил глав соответствующих ведомств. Документ был опубликован сайте Кремля.

Минобрнауки России рассмотреть совместно с Минобороны России и федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» вопрос об организации изучения истории специальной военной операции и по итогам рассмотрения представить соответствующие предложения, — сказано в документе.

Глава государства также поручил Минобороны и Минкультуры рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных с СВО.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ готовит для старшеклассников учебники истории с разделом о специальной военной операции на Украине. Новые учебные пособия поступят в школы уже к 1 сентября.