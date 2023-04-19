Школьники получат учебники с официальной историей СВО Минпросвещения: учебники истории с разделом о спецоперации поступят в школы к 1 сентября

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

С 1 сентября в школы России поступят новые учебники истории для старшеклассников, содержащие раздел с официальной трактовкой специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом РИА Новости сообщила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева. По ее словам, работа над учебниками ведется в настоящее время.

Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября, — сказала Васильева, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что в задания ЕГЭ по истории будут включены вопросы по спецоперации на Украине после того, как учебники с соответствующим разделом появятся в школах.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман пояснил, что вопросы об СВО не включат в экзамены до того, как выйдут новые учебники. Он отметил, что участвовал в редактировании этого раздела и считает его важным для современных школьников.

В свою очередь учитель истории Андрей Лукутин предположил, что вопросы о специальной военной операции на Украине будут включены в кодификатор ЕГЭ из-за их актуальности. Он пояснил, что это нормальный процесс для экзамена по истории, так как через некоторое время в любом случае это станет частью общеобразовательной программы.