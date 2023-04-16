В ЕГЭ включат вопросы по спецоперации на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В задания единого госэкзамена (ЕГЭ) по истории будут включены вопросы по спецоперации на Украине после того, как учебники с соответствующим разделом появятся в школах, рассказали ТАСС в Рособрнадзоре. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, такие учебники будут доступны учащимся 10–11-х классов с 1 сентября.

Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА (контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации. — NEWS.ru) соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала, — сказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что работа над новым учебником по истории завершается, он выйдет в свет летом. Политолог Сергей Станкевич назвал учебник уязвимым для критики, а идею его издания — спорной и заслуживающей дальнейшего обсуждения.

Присутствие в учебнике раздела по СВО поддержал историк Александр Широкорад. По его словам, школьники должны знать правду, например, что Крым был русским, а в нем совершенно искусственно насаждалось все украинское. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что изложенные в учебнике материалы помогут понять причины происходящих событий.