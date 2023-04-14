Учебник по истории с разделом об СВО назвали уязвимым для критики Политолог Станкевич назвал новый учебник с разделом об СВО уязвимым для критики

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Министерство просвещения РФ завершает разработку учебника по истории для старшеклассников, в одном из разделов которого будут раскрыты причины начала проведения специальной военной операции России на Украине. Книга выйдет уже летом. Как сообщает «360», мнения экспертов об актуальности пособия разнятся. Так, политолог Сергей Станкевич назвал новый учебник уязвимым для критики, а идею его издания — спорной и заслуживающей дальнейшего обсуждения.

Есть традиция в исторической науке, чтобы события освещать в учебнике истории все-таки с дистанции хотя бы лет пяти... В любом случае эта публикация окажется уязвимой для критики. В школьном учебнике, который будут использовать на уроках, лучше все-таки такого рода ситуаций избегать, — высказал мнение Станкевич.

Идею создания учебника с разделом об СВО поддержал историк Александр Широкорад. По его словам, школьники должны знать правду, например, что Крым был русским, а в нем совершенно искусственно насаждалось все украинское. При этом аргументы должны быть неотразимыми и подкрепленными фактами, подчеркнул военный эксперт.

По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, изложенные в учебнике материалы помогут понять причины происходящих событий.

Не понимая причин, вы рискуете их повторять, просто прыгая по граблям. Прогулка по граблям — дело не особо полезное. А уж если вы ухитряетесь несколько раз наступить на одни и те же грабли — это по меньшей мере глупо, — считает Вассерман.

Ранее политолог Антон Бредихин предложил заменить западную литературу индийской. Эксперт считает образ «простого человека» в индийской литературе близким для россиян.