Учитель истории пояснил, почему вопросы об СВО появятся в ЕГЭ Учитель истории Лукутин: вопросы об СВО появятся в ЕГЭ из-за их актуальности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьники перед началом проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ)

Вопросы о специальной военной операции на Украине будут включены в кодификатор ЕГЭ из-за их актуальности, рассказал учитель истории Андрей Лукутин. Комментируя ситуацию «Радио 1», он пояснил, что это нормальный процесс для экзамена по истории, так как через некоторое время в любом случае это станет частью общеобразовательной программы.

Вопрос о ведении российской спецоперации такой же актуальный, как и культура России в 2020 году. Самое главное, что через некоторое время нам все равно придется дописывать учебник истории, поэтому это нормальный процесс, — отметил учитель.

По словам Лукутина, история представляет собой хронологический процесс, а выпускники должны иметь представления о том, что происходит в мире. Учитель добавил, что ЕГЭ строится на общеобразовательных программах, которая сейчас единая для всех учебных учреждений.

Ранее стало известно, что в задания ЕГЭ по истории будут включены вопросы по спецоперации на Украине после того, как учебники с соответствующим разделом появятся в школах. Учебники должны будут выйти к сентябрю 2023 года.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман пояснил, что вопросы об СВО не включат в экзамены до того, как выйдут новые учебники. Он отметил, что участвовал в редактировании этого раздела и считает его важным для современных школьников.