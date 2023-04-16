Вассерман рассказал, когда вопросы об СВО включат в ЕГЭ по истории Вассерман: после появления в учебниках раздела об СВО вопросы по этой теме могут появиться в ЕГЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Перед тем как в заданиях ЕГЭ по истории появятся вопросы о спецоперации, связанный с ней раздел должен появиться в школьных учебниках истории, заявил в комментарии Lenta.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. При этом он отметил, что такие учебники уже пишутся и недавно он участвовал в редактировании части о причинах начала СВО.

Я недавно поучаствовал немного в его редактировании, надеюсь, то, что я отмечал, будет использовано. Из того, что я поучаствовал, понятно, что я считаю этот раздел нужным и полезным для школьников. Там, естественно, сказано не столько о самом ходе операции, а о ее причинах, — заявил Вассерман.

Он добавил, что именно понимание причин тех или иных событий должно помочь не повторять ошибок в дальнейшем ходе истории.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов 16 апреля заявил, что учебники истории с упоминанием СВО появятся в школах с 1 сентября 2023 года. Они будут доступны учащимся 10–11-х классов. При этом политолог Сергей Станкевич назвал учебник уязвимым для критики, а идею его издания — спорной и заслуживающей дальнейшего обсуждения.