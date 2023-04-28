Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Донбассе Танк Т-72 уничтожил украинский опорный пункт с 200 метров на Краснолиманском направлении

Фото: МО РФ

Экипаж танка Т-72 Западного военного округа уничтожил вражеский опорный пункт на Краснолиманском направлении, с которого украинские военные обстреливали позиции России, передает РИА Новости. Запись видео и координация ударов велась с беспилотника.

После получения координат мы продвинулись. Для уничтожения этого опорного пункта пришлось использовать прямую наводку. Три выстрела были достаточно, чтобы поразить цель, — сообщил военнослужащий агентству.

С 24 февраля Россия осуществляет военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин указывает, что главной целью является освобождение Донбасса и обеспечение условий, которые гарантируют безопасность России.

Ранее появились кадры уничтожения огневой точки украинских войск под Марьинкой. Атаку провел беспилотник, на который был подвешен боеприпас. Граната Ф-1 была сброшена прямо в окоп, что привело к взрыву боекомплекта.

До этого военкор Мурад Газдиев опубликовал видео сражения экипажа российского танка Т-72 с солдатами подразделения ВСУ в лесу на Краснолиманском направлении. Изначально задача боевой машины состояла в прикрытии эвакуации раненых и подавлении огня противника, но один из украинских военных по ней открыл огонь из гранатомета.