Бой российского Т-72 с окопавшимися ВСУ в лесу показали на видео Военкор Газдиев показал видео расстрела окопавшегося подразделения ВСУ российским Т-72Б3

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Военный корреспондент Мурад Газдиев опубликовал видео с кадрами сражения экипажа российского танка Т-72Б3 против подразделения ВСУ, окопавшегося в лесах на Краснолиманском направлении. Военкор выложил в своем Telegram-канале запись с кадрами боя, снятыми с танка и беспилотника, корректировавшего огонь. По словам Газдиева, изначально задача состояла в прикрытии эвакуации раненых и подавлении огня противника, но один из украинских военных открыл по боевой машине огонь из гранатомета.

Выдержав попадание противотанковой гранаты, танк отдельного штурмового батальона «Урал» (ЦВО) методично уничтожил практически все сооружение и личный состав врага, — рассказал Газдиев.

Экипаж Т-72 ответным огнем уничтожил украинского гранатометчика, после чего танк произвел несколько выстрелов по окопам и блиндажу ВСУ. Противник был ликвидирован. Военкор назвал это ювелирной работой.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал видео применения новейшего российского танка Т-14 «Армата», как утверждалось, в зоне проведения спецоперации на Украине. На кадрах показали выстрел из 125-миллиметровой пушки 2А82-1C. Место съемок не уточнялось.