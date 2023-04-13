Российские бойцы показали, как уничтожили огневую точку ВСУ под Марьинкой Российские военные показали, как уничтожили с дрона украинскую огневую точку под Марьинкой

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные уничтожили огневую точку украинских войск под Марьинкой, с помощью беспилотника, на который был подвешен боеприпас. Процесс они запечатлели на видео с того же беспилотника, передает РИА Новости. Съемка видео происходила у села Красногоровка в начале апреля, но из-за оперативных соображений кадры были опубликованы позже.

Российский разведчик-доброволец с позывным Ганс объяснил, что из-за минирования подходов к украинским позициям и простреливаемого пустого пространства бойцы не могли приблизиться к врагу. В связи с этим было принято решение использовать беспилотник. К нему была подвешена граната Ф-1. Боеприпас был сброшен прямо в окоп, что привело к взрыву боекомплекта и уничтожению огневой точки противника.

На видео виден мощный взрыв на украинских позициях, который подтверждает детонацию боекомплекта. В районе Красногоровки, которое примыкает к Марьинке с севера, продолжаются ожесточенные боевые действия.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что военнослужащие ВС РФ уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника на Купянском направлении. По его словам, также сорваны три попытки ВСУ провести ротацию на передовой.