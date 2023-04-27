Военный эксперт объяснил возможную отставку Мизинцева Военный эксперт Онуфриенко объяснил возможную отставку Мизинцева поездкой Путина в зону СВО

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Михаил Мизинцев

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в разговоре с NEWS.ru объяснил возможную отставку замглавы Министерства обороны России Михаила Мизинцева апрельской поездкой президента России Владимира Путина в зону СВО. По его словам, верховный главнокомандующий хочет получать информацию непосредственно с мест, а снабжением армии давно недовольны.

Верховный [главнокомандующий] теперь может узнавать о деталях ситуации через голову генералов, — и соответственно делать выводы. Этот факт будет очень сильно воздействовать на генералитет, будет стимулировать его к принятию быстрых ответственных решений и к тому, чтобы не замыливать неудобную информацию, когда они сами докладывают наверх, — сказал Онуфриенко.

Военный эксперт отметил, что относительно снабжения армии накопилось недовольство.

Хотелось бы напомнить, что еще в начале года во время доклада правительства по ТВ прозвучало, что план материально-технического обеспечения армии на прошлый, 2022 год будет выполнен только в феврале, то есть с опозданием более чем на месяц. Работа гуманитарщиков это тоже доказывает. Они затыкали гуманитаркой те дырки, которые оставались при снабжении по линии государства, — добавил Онуфриенко.

Об отставке Мизинцева сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Военкор подчеркнул, что не знает о причинах увольнения генерала, отметив, что формулировка «не справился» к нему не подходит. Министерство обороны России пока не комментировало эту информацию. Мизинцев отвечал за тыловое обеспечение российских войск.