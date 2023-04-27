Военкор Сладков сообщил об увольнении замминистра обороны России Мизинцева

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Михаил Мизинцев

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил в своем Telegram-канале об отставке замглавы Министерства обороны России Михаила Мизинцева, который отвечал за тыловое обеспечение российских войск. Военкор подчеркнул, что не знает о причинах увольнения генерала, отметив, что формулировка «не справился» к нему не подходит. Министерство обороны России пока не комментировало эту информацию.

Генерал Михаил Евгеньевич Мизинцев уволен. <...> Формулировка «не справился» не подходит, Мизинцев года в должности не пробыл. Значит, причина в какой-то большой внезапно возникшей претензии, либо… Не знаю, — написал Сладков.

Источник Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти» также подтвердил информацию о снятии Мизинцева с должности. Причина кадровых изменений также не раскрывается.

11 января глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначил главу Генштаба МО России Валерия Герасимова командующим силами СВО на Украине. Генерал-полковник Сергей Суровикин, ранее занимавший эту должность, стал заместителем Герасимова наряду с главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым и заместителем начальника Генштаба Алексеем Кимом. В Минобороны заявили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением задач и необходимостью организации более тесного взаимодействия.