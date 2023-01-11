Шойгу назначил Герасимова командующим группировкой войск на Украине

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Валерий Герасимов

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск на Украине, передает Тelegram-канал ведомства. Ранее эту должность занимал главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин.

Уточняется, что заместителями Герасимова стали Суровикин, главком сухопутными войсками Олег Салюков и заместитель начальник Генштаба Алексей Ким.

Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил), — говорится в сообщении.

Ранее, комментируя обращение вагнеровцев с нецензурными высказываниями в адрес Герасимова, генерал-лейтенант Виктор Соболев отметил, что военное руководство видит недостатки и решает их. А ЧВК «Вагнер», по его мнению, давно нужно было поставить на место. Бывший командующий 58-й армией напомнил, что по закону частные военные компании в России запрещены.