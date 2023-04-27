В ООН обеспокоились появлением снарядов с обедненным ураном на Украине

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Контейнеры с обедненным гексафторидом урана

ООН обеспокоена получением Украиной снарядов с обедненным ураном от Великобритании, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает РИА Новости. Отвечая на соответствующий вопрос, он объяснил, что организацию волнует применение подобных боеприпасов в любой точке мира.

Вы знаете, что мы обеспокоены по поводу применения обедненного урана в любом месте мира, это касается и данной ситуации, — отметил Хак.

Вопрос о том, должна ли Британия нести ответственность за очистку или за контроль над уничтожением обедненного урана на Украине, он переадресовал самому Соединенному Королевству.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Великобритания понесет ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном Украине. Он напомнил об использовании таких снарядов в Югославии, с которым позже связывали рост числа онкологических заболеваний.

С таким же заявлением выступило посольство РФ в Лондоне. Российская сторона напомнила, что в МАГАТЭ началось обсуждение вопроса об отчетности перед агентством государств, принимающих участие в поставках подобных исходных ядерных материалов.

Обедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах благодаря своей высокой плотности и значительным разрушительным качествам после пробития брони. Подобные боеприпасы есть на вооружении ряда стран мира и хранятся на случай «большой войны».

Представитель Пентагона Джон Кирби утверждал, что они не относятся к ядерному оружию, а исследования показали отсутствие радиационной угрозы.