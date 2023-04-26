В России предупредили Лондон о последствиях передачи ВСУ снарядов с ураном Посольство РФ предупредило Лондон об ответственности за передачу ВСУ снарядов с ураном

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Великобритания не сможет избежать ответственности за последствия использования боеприпасов с обедненным ураном на Украине, которые были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ), передает ТАСС со ссылкой на заявление посольства РФ в Лондоне. Данное высказывание российского представительства было сделано в ответ на слова заместителя министра обороны королевства Джеймса Хиппи, который утверждал, что Лондон не контролирует использование указанных вооружений.

Призываем власти Великобритании не обманывать себя мимолетными надеждами, считая, что перекладывая ответственность на ВСУ, к которым попали токсичные боеприпасы, они смогут избежать последствий. Лондону не удастся переложить на своих киевских подопечных ответственность за совершаемые ими преступления, — предупредили российские дипломаты.

Посольство также напомнило о том, что в МАГАТЭ началось обсуждение вопроса об отчетности перед агентством стран, принимающих участие в поставках подобных исходных ядерных материалов.

Ранее ветеран военной разведки Рустем Клупов заявил, что бойцы ВСУ, в том числе танкисты, рискуют получить радиоактивное заражение при применении снарядов с обедненным ураном, которые обещает прислать Великобритания. Он уточнил, что подобное уже было зафиксировано при применении радиоактивных боеприпасов западными военными в Югославии и Ираке.