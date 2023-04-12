Разведчик назвал последствия применения радиоактивных снарядов ВСУ Разведчик Клупов: ВСУ получат радиоактивное заражение из-за снарядов с обедненным ураном

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Бойцы ВСУ, в том числе танкисты, рискуют получить радиоактивное заражение при применении снарядов с обедненным ураном, которые обещает прислать Великобритания, рассказал ветеран военной разведки Рустем Клупов. Комментируя ситуацию ИА SM.News, он уточнил, что подобное уже было зафиксировано при применении радиоактивных боеприпасов западными военными в Югославии и Ираке.

Оно еще требует исследования, потому что было по временам югославской войны и иракской войны, где применялись эти сердечники из обедненного урана, очень много справок, что страдали болезнями, полученными при радиоактивном заражении, даже экипажи машин, которые их использовали, — отметил эксперт.

По словам Клупова, радиоактивные снаряды могут повысить бронепробиваемость, но при этом навряд ли сильно повлияют на ситуацию в зоне специальной военной операции на Украине. Он также пояснил, что, при попадании такого боеприпаса в цель или грунт, он разрушается практически на молекулы.

Профессор Медицинской академии США Владимир Ковчин ранее сравнил последствия использования боеприпасов с обедненным ураном в Югославии с итогами бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. По его словам, количество онкобольных после всех этих событий увеличилось, но о применении урана в Югославии не сообщалось.

21 марта замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. В ответ президент России Владимир Путин сообщил, что Кремлю есть чем ответить: у России сотни тысяч таких боеприпасов, но она их пока не применяет.