Британию призвали привлечь к ответственности за снаряды с обедненным ураном Матвийчук: Россия может привлечь Британию к ответу в ООН из-за поставок снарядов с обедненным ураном

Россия может ответить на поставки Киеву снарядов с обедненным уроном военно-дипломатическим путем, обвинив Великобританию в нарушении передачи ядерных технологий, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он поделился с NEWS.ru мнением, что Соединенное Королевство можно привлечь к ответу в Совете Безопасности ООН. Эксперт подчеркнул, что передача ядерных технологий запрещена теми, кто входит в ядерный клуб, и без согласования они не имеют право это сделать.

Представитель Пентагона Джон Кирби ранее утверждал, что упомянутые боеприпасы не относятся к ядерному оружию, а исследования показали отсутствие радиационной угрозы от них.

Мы можем привлечь их к ответу в Совете Безопасности ООН. С точки зрения военной позиции, [президент РФ Владимир] Путин уже заявил, что тактическое ядерное оружие будет размещено в Белоруссии. Мы будем уничтожать эти боеприпасы не на территории Украины, а там, где они будут складироваться. Возможно, это будет Западная Европа, — сказал Матвийчук.

21 марта замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. Сроки передачи таких боеприпасов ВСУ она не уточнила.

Накануне Путин заявил, что Кремлю есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном. По его словам, у России сотни тысяч таких боеприпасов, но она их пока не применяет.

Обедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах благодаря своей высокой плотности и значительным разрушительным качествам после пробития брони. Подобные боеприпасы есть на вооружении ряда стран мира и хранятся на случай «большой войны».

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, применение снарядов с обедненным ураном на Украине может угрожать здоровью мирных жителей, вызвав вспышки онкологических заболеваний.