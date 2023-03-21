Британия отправит ВСУ снаряды с обедненным ураном Замглавы Минобороны Британии Голди: Лондон снабдит ВСУ снарядами с обедненным ураном

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном, заявила замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди, слова которой приводятся на сайте парламента страны. Сроки передачи таких боеприпасов ВСУ она не уточнила.

Наряду с предоставлением <...> танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран, — сказала Голди.

Обедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах благодаря своей высокой плотности и значительным разрушительным качествам после пробития брони. Подобные боеприпасы есть на вооружении ряда стран мира и хранятся на случай «большой войны». По мнению военного эксперта Константина Сивкова, применение снарядов с обедненным ураном на Украине может угрожать здоровью мирных жителей, вызвав вспышки онкологических заболеваний, передает РИА Новости.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак призвал «ускорить» западную военную помощь Украине. Он также отметил, что оптимальным решением для западных стран в конфликте на Украине является «сдерживание враждебных действий со стороны любого государства в любом месте».