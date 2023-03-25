Путин заявил, что Москве есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

России есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном, заявил глава российского государства Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, у России сотни тысяч таких боеприпасов, но она их пока не применяет.

Должен сказать, что России, конечно, есть чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч, именно сотни тысяч таких снарядов. Мы их пока не применяем, — заверил президент.

Обедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах благодаря своей высокой плотности и значительным разрушительным качествам после пробития брони. Подобные боеприпасы есть на вооружении ряда стран мира и хранятся на случай «большой войны». По мнению военного эксперта Константина Сивкова, применение снарядов с обедненным ураном на Украине может угрожать здоровью мирных жителей, вызвав вспышки онкологических заболеваний.

21 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. Сроки передачи таких боеприпасов ВСУ она не уточнила. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в свою очередь заявил, что Вашингтон не намерен поставлять на Украину такое вооружение.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что британские власти потеряли ориентиры в оказании военной поддержки Украины и своими действиями подрывают стабильность во всем мире.