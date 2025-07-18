Сырский лично встретился с главой Генштаба армии Британии

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин приехал в Киев, написал в своем Telegram-канале главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. Он лично встретил гостя. По словам Сырского, они провели содержательные двусторонние переговоры, в ходе которых обсудили критические потребности Киева.

Мы провели содержательные двусторонние переговоры с британской делегацией. На повестке дня — оперативная обстановка на фронте и критические потребности сил обороны Украины, — говорится в сообщении.

Сырский поблагодарил Радакина и правительство королевства за «последовательную политическую поддержку Украины», а также за «мощную военную помощь». Он назвал визит британского адмирала подтверждением сотрудничества и стратегического партнерства Киева и Лондона.

Ранее источник в силовых структурах сообщал, что Сырский отправил на убой штурмовую группу 22-й отдельной мотострелковой бригады в район села Мелового в Харьковской области. Согласно его сведениям, военнослужащие между собой называют главкома мясником.