Песков: Великобритания ответит за поставки снарядов с ураном Украине

Великобритания понесет ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил об использовании таких снарядов в Югославии, с которым позже связывали рост числа онкологических заболеваний, передает РБК.

Британцы должны понимать, что им придется нести за это ответственность. Те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они не только себе и своим гражданам будут наносить непоправимый вред, но и им тоже придется за это нести ответственность, — сказал Песков.

С таким же заявлением выступило ранее посольство РФ в Лондоне. Российская сторона напомнила, что в МАГАТЭ началось обсуждение вопроса об отчетности перед агентством государств, принимающих участие в поставках подобных исходных ядерных материалов.

Обедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах благодаря своей высокой плотности и значительным разрушительным качествам после пробития брони. Подобные боеприпасы есть на вооружении ряда стран мира и хранятся на случай «большой войны».

Представитель Пентагона Джон Кирби утверждал, что они не относятся к ядерному оружию, а исследования показали отсутствие радиационной угрозы.