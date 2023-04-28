Жители Артемовска рассказали, как ВСУ минируют жилые дома в городе

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Жители города Артемовск, мать и сын Татьяна и Олег Мальцевы, заявили, что украинские военные, отступая из города, минируют многоэтажные жилые здания и выгоняют из них мирных жителей, передает РИА Новости. Татьяна рассказала, что во время их нахождения с сыном в подвале, к ним подошел украинский солдат и попросил разрешения «пошуметь». Он признался, что собирается заминировать их дом.

Мы говорим: «Как ты можешь минировать наш дом, когда здесь 16 человек?», а он отвечает: «У меня друзья погибли под обломками, 20 человек» <...>. Тогда я ему говорю: «Я сейчас на каждом кирпиче напишу, что дом заминировали Вооруженные силы Украины», — рассказала женщина.

Сын Татьяны уточнил, что украинские солдаты выбрали этот дом для минирования, так как ожидали, что туда зайдут российские военные. Из этого здания видна трасса Харьков — Ростов-на-Дону. В итоге, солдаты Вооруженных сил Украины заминировали дом, несмотря на возражения его жителей.

Ранее сообщалось, что украинские военные при отступлении из Артемовска закладывают комбинированную взрывчатку и маскируют ее в городе. ВСУ используют бомбы, которые взрываются через продолжительное время либо которыми можно управлять дистанционно.