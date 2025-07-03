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03 июля 2025 в 15:56

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ограничения на посадку и вылет гражданских самолетов введены в аэропорту Ижевска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII), — написал он.

Ранее в аэропорту Казани ввели ограничения на вылет и прилет самолетов. Представитель Росавиации Артем Кореняко пояснил, что соответствующее решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В этот же день ограничения на вылет и прилет самолетов ввели в аэропорту Ульяновска. Аналогичное решение принято в отношении воздушной гавани Самары.

1 июля глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что одно из предприятий Ижевска подверглось атаке беспилотников ВСУ. Удар украинской армии стал причиной гибели троих жителей Ижевска. Еще 35 человек пострадали, состояние 10 из них оценивается как тяжелое.

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