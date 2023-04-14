ВСУ оставляют неприятные сюрпризы ВС России при отступлении из Артемовска Марочко: ВСУ при отступлении из Артемовска минируют город

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска

Украинские военные при отступлении из Артемовска (Бахмута) закладывают комбинированную взрывчатку и маскируют ее в городе, заявил в беседе с ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ используют бомбы, которые взрываются через продолжительное время либо которыми можно управлять дистанционно.

При отступлении из Артемовска украинские боевики минируют город комбинированными взрывными устройствами, которые тщательно маскируют. Минирование идет с таким расчетом, чтобы срабатывание произошло либо при помощи дистанционного устройства, либо через большой интервал времени, — сказал Марочко.

По его мнению, само расположение взрывчатки свидетельствует о том, что целью являются мирные жители.

Бизнесмен Евгений Пригожин ранее заявил, что говорить о полном окружении Артемовска на данный момент рано. До этого штyрмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли три квартала в районе Артемовска. На флангах противника сдерживали подразделения ВДВ.

По мнению полковника в отставке Юрия Кнутова, российские военные могут завершить освобождение Артемовска до конца апреля в связи с тем, что в их руках находится тактическая инициатива. Военный эксперт уточнил, что гарантировать такое развитие событий пока невозможно, так как ВСУ продолжают отправлять в район города боевые резервы.