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03 июля 2025 в 16:01

Российского футболиста дисквалифицировали за игру на ставках

Владимир Писарский Владимир Писарский Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал от любой футбольной деятельности нападающего «Сочи» Владимира Писарского сроком на четыре года, сообщает РИА Новости. Футболиста подозревали на игре на ставках. Заседание по делу футболиста прошло в среду, 2 июля.

По словам спортивного юриста Антона Смирнова, испытательный срок Писарского составит два года. Три года из четырех назначены футболисту условно.

Ранее сообщалось, что Писарский мог через посредника сделать ставку на собственную красную карточку в первой переходной встрече против «Пари НН». Нападающего удалили на 35-й минуте. Писарский получил красную карточку за жесткий фол в центре поля. КДК РФС запросил материалы в сочинском клубе. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг назвал связанное с Писарским «темной историей», которая «ни по спортивным, ни по человеческим качествам ни в какие ворота не лезет».

Писарский выступал за «Сочи» в минувшем сезоне на правах аренды. Нападающий провел 28 матчей в первой лиге, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

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