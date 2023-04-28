В ДНР заявили об огневом контроле позиций ВСУ в Марьинке Врио главы ДНР Пушилин: позиции ВСУ в Марьинке находятся под огневым контролем ВС России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что все позиции Украинских Вооруженных Сил (ВСУ) в населенном пункте Марьинка в настоящий момент находятся под наблюдением. Он подчеркнул, что при возможности противник обстреливается.

Если рассматривать Марьинку, то на данный момент все позиции противника находятся под нашим контролем огня, — отметил он.

Пушилин также подчеркнул, что российские военные «все видят» и стараются использовать любую возможность для уничтожения противоборствующих сил.

Ранее военный эксперт, ветеран боевых действий капитан I ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что цель российских военных в зоне проведения специальной военной операции заключается в том, чтобы отбросить противника, лишив его возможности обстреливать Донецк, Горловку, Ясиноватую, Авдеевку и другие города на Донецком направлении. Для этого ВС РФ оттесняют солдат ВСУ, в том числе в районе Марьинки.

Ранее военный корреспондент Василий Ткач заявил, что взятие под контроль трассы Артемовск — Часов Яр говорит о фактическом окончании битвы за Артемовск. Военкор отметил, что это был единственный путь снабжения ВСУ и теперь российским военным осталось взять противника измором.