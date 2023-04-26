Военный эксперт рассказал о текущих задачах ВС России в зоне СВО Военэксперт Дандыкин: задача наших военных – отбросить противника по всей Донецкой дуге

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в окрестностях Донецка

Вооруженные силы России усиливают свои позиции по ключевым направлениям Донецкой дуги, рассказал «Радио 1» военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, цель российских военных — отбросить противника, лишив его возможности обстреливать Донецк, Горловку, Ясиноватую, Авдеевку и другие города на Донецком направлении.

Под Авдеевкой идут жесткие бои, наши подразделения окружают город с четырех сторон и успешно продвигаются вперед. Наши военные теснят противника под Марьинкой. Ну и, конечно, наши войска готовятся к многократно анонсированному украинцами и Западом «контрнаступу», как они говорят, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что перед российскими военными стоит задача отразить удар и разгромить противника с учетом всего западного вооружения, которое уже поступило ВСУ и которое пока приберегается.

Ранее военный эксперт Константин Стрельбицкий объяснил, почему российские противокорабельные гиперзвуковые ракеты «Цирконы» являются пунктиком США. Так, аналитики американского журнала Military Watch назвали фрегат «Маршал Шапошников», вооруженный «Цирконами», самым опасным военным кораблем России. По мнению Стрельбицкого, восхваляя российское оружие, ВМС США преследуют цель увеличения финансирования.