Эксперт объяснил, почему российские «Цирконы» являются «пунктиком» в США Эксперт Стрельбицкий: восхваляя российские «Цирконы», ВМС США хотят больше денег

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников»

Аналитики американского журнала Military Watch назвали фрегат «Маршал Шапошников», вооруженный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», самым опасным военным кораблем России, при этом авторы статьи преследуют вполне конкретные цели, считает военный историк Константин Стрельбицкий. В беседе с изданием «Народные Новости» он высказал мнение, что российские «Цирконы» — это определенный «пунктик» у Пентагона, а истинной целью статьи в MW является лоббирование интересов ВМС США.

Американские авторы ранее сообщили, что один корабль 1985 года постройки, будучи вооруженным «Цирконами», способен поразить всю авианосную ударную группировку ВМС США. Не умаляя способностей российского фрегата и его новейшего вооружения, Стрельбицкий полагает, что заявления об угрозе «Цирконов», содержащиеся в статье, имеют целью увеличение финансирования американских ВМС.

Как отметил эксперт, у Пентагона есть «определенный пунктик» на российские противокорабельные ракеты «Циркон», представляющие очевидную угрозу для авианосных ударных группировок ВМС США, однако, в материале MW эта угроза явно преувеличена. «Маршал Шапошников» действительно способен нести ракеты «Циркон», однако это все, что известно о модернизации корабля. Также Минобороны РФ предпочитает не распространяться и о «Цирконе». Все знают, что эта ракета гиперзвуковая, и все знают, что она противокорабельная. На этом информация заканчивается, напомнил Стрельбицкий.

Это реально самое засекреченное российское оружие. Не имеется никаких его изображений, не имеется никаких подробностей относительно его пусков и поражений этими ракетами по учебным мишеням на море, — подчеркнул эксперт.

По его словам, таким образом, американское издание забило тревогу о новой угрозе, не имея почти никакой официальной информации о возможностях «Маршала Шапошникова». Расчет заказчиков статьи, по словам аналитика, ведется на продавливание интересов ВМС США, которые, видимо, надеются на увеличение финансирования.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин раскрыл, какое вооружение получит крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации. По его словам, на корабле будут установлены пусковые системы для ракет «Оникс», «Калибр» и «Циркон», а также обновленные системы ПВО и противоторпедной обороны.