Два села в Курской области лишились электроснабжения из-за обстрела ВСУ Старовойт: села Горналь и Гуево лишились электроснабжения из-за обстрела ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители двух сел в Суджанской районе Курской области остались без света в результате обстрела ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, среди населения пострадавших нет, восстановительные работы уже ведутся.

Сегодня обстрелу со стороны Украины подвергся Суджанский район. В результате оказались обесточенными два населенных пункта — села Горналь и Гуево. Никто не пострадал. Оперативные группы начали работы по восстановлению электроснабжения, — написал губернатор.

На прошлой неделе украинские войска обстреляли Рыльский район Курской области. По словам Сатровойта, было более 20 прилетов. Местные жители не пострадали, три населенных пункта остались без света. Еще ранее из-за обстрелов ВСУ оказались частично обесточенными населенные пункты Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района.

В начале апреля при обстреле Николаево-Дарьино в Суджанском районе получили ранения семеро местных жителей. Все они были госпитализированы. В числе пострадавших было четверо несовершеннолетних — трое детей и девушка-подросток.