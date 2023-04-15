ВСУ оставили без света жителей двух населенных пунктов Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли населенные пункты Теткино и Попово-Лежачи под Курском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высоковольтные линии электропередачи

Украинские военные обстреляли населенные пункты Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате атаки поселки были обесточены. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

Сегодня ВСУ дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района Курской области. Пострадавших и разрушений нет. Из-за обстрелов частично обесточены поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи. Энергетики приступили к устранению повреждений, — написал Старовойт.

10 апреля Старовойт сообщил, что около 650 человек остались без энергоснабжения в селах Горналь и Гуево Суджанского района Курской области из-за обстрела со стороны ВСУ. При этом он подчеркнул, что жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

2 апреля курский губернатор заявил, что семеро жителей села Николаево-Дарьино в Суджанском районе получили ранения в результате обстрела со стороны Украины. Он подчеркнул, что в числе пострадавших четверо несовершеннолетних. Кроме того, из-за обстрела был нанесен ущерб четырем домовладениям в селе. В результате атаки были повреждены заборы, фасады и выбиты стекла.